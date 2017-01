Quarta faixa da Free Way reduz em 27% os óbitos em 2016

A Triunfo Concepa registrou redução de 27% nos acidentes com óbito no trecho da quarta faixa – 19 quilômetros da BR 290 entre Porto Alegre e Gravataí. Foram oito mortes contra 11 do ano anterior, período em que a rodovia ainda não tinha a faixa adicional totalmente concluída. A obra foi finalizada em dezembro de 2015.

Outro dado positivo da quarta faixa foi a queda de 16% nos acidentes. Enquanto em 2016 aconteceram 509 ocorrências desse tipo, foram 607 no ano anterior. O número de ilesos e de feridos em acidentes na quarta faixa também sofreu redução: de 14% e quase 7%, respectivamente.

Os números reforçam a maior segurança que a quarta faixa da Free Way trouxe ao motorista que trafega entre os quilômetros 94 e 75 da rodovia. Além da faixa extra, que contribui com a mobilidade no trânsito, esse trecho ganhou melhorias na pavimentação e iluminação ostensiva em toda sua extensão. “O bom desempenho se dá porque a atuação da concessionária é baseada em pilares como infraestrutura eficiente, operação capacitada, comunicação e diálogo ativos e fiscalização. Essas práticas alicerçam a segurança e o conforto necessários ao usuário que trafega pela rodovia”, destaca o diretor presidente da Triunfo Concepa, Thiago Vitorello.

