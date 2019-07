Mais uma vez o dia começa com frio e forte geada no Estado. Após a neblina, o sol predomina durante a tarde desta quarta-feira (17). Conforme a MetSul Meteorologia, algumas áreas com nevoeiro mais denso poderão ter chuvas fracas. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A temperatura mínima é de 5°C, enquanto a máxima deve ficar na casa dos 20°C.

