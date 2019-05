Quarta-feira será mais um dia de chuva no Rio Grande do Sul

As instabilidades continuam a atuar no estado nesta quarta-feira (22). O sol deve chegar para a maioria das regiões, mas o predomínio será de nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento do dia.

As temperaturas permanecem amenas desde as primeiras horas da manhã e, em Porto Alegre, as marcas ficam entre 17°C e 22°C. Confira as mínimas e máximas em outras regiões:

Gramado: 13 | 17

Rio Grande: 17 | 21

Cachoeira do Sul: 16 | 22

Alegrete: 14 | 20

Erechim: 14 | 17

Santa Rosa: 16 | 21

Bagé: 13 | 19

