Quarta-feira será mais um dia de sol e frio em todo o estado

O Rio Grande do Sul segue com o tempo seco nesta quarta-feira (5). Apesar do nevoeiro que atinge algumas regiões no início da manhã, o sol aparece entre poucas nuvens logo cedo para a maior parte do estado.

O dia começa com temperaturas baixas, mas o clima deve ficar mais ameno com a chegada do sol. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 8°C e 22°C. Confira as mínimas e máximas em outras regiões:

Gramado: 8 | 19

Pelotas: 11 | 22

Cachoeira do Sul: 10 | 22

Alegrete: 10 | 22

Passo Fundo: 9 | 19

Santa Rosa: 11 | 21

Bagé: 10 | 22

