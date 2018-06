“Quarta Shop&Music” acontece pela primeira vez na loja Aduana do Praia de Belas Shopping

O Quarta Shop&Music leva, todas as quartas-feiras, música e descontos imperdíveis para os clientes. Na edição do dia 20, quem recebe clientes com desconto e boa música é a estreante Aduana, loja de moda masculina.

A Aduana vai oferecer 20% de desconto em todos os produtos da loja. A promoção vale para todo o dia, das 10h às 22h. Como sempre, entre às 17h e 21h, haverá boa música, uma das marcas registradas do evento, com uma playlist que combina com o ambiente da loja, além de petiscos para recepcionar os clientes.

“Estamos com uma expectativa de vender 10% a mais do que em dias normais. Como é a primeira vez que participamos da ação, estamos bem animamos com a oportunidade”, comenta Ênio Drerewanz, gerente da loja.

Localizada no 2° piso do Shopping Praia de Belas, a Aduana tem a proposta de inspirar os homens e vesti-los com elegância, praticidade e, acima de tudo, inteligência por meio de trajes e roupas sociais, casuais, calçados e acessórios.

“O Quarta Shop&Music foi desenvolvido para proporcionar mais uma experiência ao cliente, além de oportunizar a descoberta de outras lojas dentro do amplo mix do Praia de Belas”,comenta Ângela Sosa, Gerente de Marketing do Praia de Belas Shopping.

