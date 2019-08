Quarto diretor em oito meses: general da reserva é novo indicado para comandar diretoria responsável pelo Enem 

O Ministério da Educação (MEC) vai nomear o general da reserva Carlos Roberto Pinto de Souza para a coordenação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em oito meses de gestão pelo governo de Jair Bolsonaro, ele será o quarto a assumir a diretoria que cuida de avaliações da educação básica dentro do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vaga desde maio. Entre as responsabilidades do cargo está a execução do Enem.

O general não tem experiência na área de avaliações educacionais. Souza fez doutorado em Altos Estudos Militares pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército brasileiro, com um trabalho intitulado “A inteligência e a guerra eletrônica no contexto da guerra da informação” e apresenta um mestrado em Estratégia pelo Exército dos Estados Unidos. Atualmente, é assessor do Exército junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico. Souza foi chefe do Centro de Defesa Cibernética, vinculado ao Ministério da Defesa, quando coordenou a área pela pasta durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil, no ano de 2016. Comandou ainda o Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército.

Internamente, apesar de não ter experiência direta com avaliações educacionais de larga escala, o nome do militar é visto como um quadro que pode ajudar no projeto do Enem Digital, com experiência em defesa cibernética e segurança de dados e sistemas. O plano do governo é que o exame seja aplicado inteiramente por meios eletrônicos a partir de 2026.

Deixe seu comentário: