Os ônibus de Porto Alegre têm passe-livre neste sábado, para o “Dia D” de vacinação contra o sarampo para crianças de 6 meses a 5 anos

Este sábado será o “Dia D” da imunização contra o sarampo em todo o País para crianças com idade entre 6 meses e 5 anos. A orientação da SES (Secretaria da Saúde) é de que todas as quase 2 mil salas de vacinação estejam abertas em todo o Rio Grande do Sul para a aplicação da dose, forma mais eficaz de proteção contra a doença. Em Porto Alegre, haverá passe-livre.

O número de UBS (Unidades Básicas de Saúde) abertas e os horários de atendimento serão definidos por cada município. “Esta é uma campanha seletiva, o que significa que não há a necessidade da vacinação de todas as crianças”, explica a SES. “A estratégia é resgatar as não vacinadas ou que estejam com alguma dose em atraso. A campanha foi aberta no dia 5 deste mês e prossegue até a próxima sexta-feira.

Vacinar contra o sarampo é importante para evitar complicações como cegueira e infecções generalizadas que podem levar a óbito. O calendário básico de vacinação oferece duas vacinas contra o sarampo. A primeira é aos 12 meses de idade, com a tríplice viral, que protege também contra a rubéola e a caxumba. A proteção precisa ser completada aos 15 meses com uma dose da tetra viral, que imuniza para as mesmas três doenças mais a varicela (ou catapora).

Além dessas duas doses, em virtude do surto da doença no Brasil, o Ministério da Saúde está recomendando uma dose-extra para as crianças entre os 6 e 12 meses. Isso não substitui a primeira dose (aos 12 meses) e por isso é chamada de “dose zero”.

Essa faixa etária específica, para a qual não se previa a vacina, é no momento a com maior incidência da doença no país (com 92 casos por 100 mil habitantes). Isso é mais de quatro vezes superior ao segundo recorte de idade com maior taxa, que são as crianças entre 1 e 4 anos (21 casos por 100 mil habitantes).

Escalada

Somente nos últimos 90 dias, o Brasil teve mais de 6,6 mil casos de sarampo confirmados. Até o momento, 97% dos casos estão concentrados em São Paulo, mas a doença já teve registros em outros 19 estados. Dentre eles está o Rio Grande do Sul, que nesta semana teve a confirmação laboratorial de mais duas ocorrências.

Com isso, aumentou para 17 o número de registros neste ano. Os dois novos casos envolvem residentes de Gravataí (uma menina de 5 meses) e Porto Alegre (um homem de 23 anos). Veja, a seguir, a estatística do sarampo no Rio Grande do Sul ao longo desta década.

– 2019: 17 casos (até 17 de outubro);

– 2018: 47 registros;

– 2012-2017: sem ocorrências;

– 2011: 8 situações;

– 2010: 7 casos.

A doença

O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. Qualquer indivíduo que apresentar febre e manchas no corpo (exantemas) acompanhado de tosse, coriza ou conjuntivite deve procurar os serviços de saúde para a investigação, principalmente aqueles que estiveram nos 30 dias anteriores em viagem a locais com circulação do vírus.

Casos suspeitos devem ser informados imediatamente às Secretarias Municipais de Saúde ou para o Disque Vigilância, por intermédio do número 150.

(Marcello Campos)