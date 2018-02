Quase 2 mil veículos em leilão

O Detran-RS programou para fevereiro dois leilões: nos dias 21 e 28. São veículos prontos para rodar, e sucatas para desmanche ou reciclagem. As regiões contempladas neste mês são as regiões Nordeste e Sul. No total, serão oferecidos 1.732 itens. Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para recondicionamento ou reciclagem e veículos com documentação aptos para voltar à circulação.

