Quase 20% da safra de soja já foi colhida no Rio Grande do Sul

A cultura da soja no Rio Grande do Sul está com 18% da área colhida e 41% madura e por colher, restando 38% da área em enchimento de grãos e 3% em floração. Conforme a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), nos últimos dias houve um grande avanço na maturação das lavouras, apesar dos danos causados pela umidade excessiva no solo, principalmente na Metade Norte do Estado.

A produtividade alcançada até o momento (3,9 toneladas por hectare) está acima da estimativa inicial (3,1 toneladas). “No geral, é muito bom o desenvolvimento das plantas em formação e em enchimento de vagens, gerando uma boa expectativa de produtividade para esta safra”, destaca o site oficial do governo gaúcho.

Milho, feijão e arroz

A colheita do milho avançou de forma lenta, devido ao clima chuvoso na última semana, e alcança 59% da área cultivada, estando ainda 19% do milho maduro, 18% em enchimento de grãos e 4% em floração. As lavouras em fase vegetativa apresentam bom potencial produtivo, sendo utilizadas principalmente para a produção de silagem.

Já o feijão de primeira safra alcançou 87% da área colhida no Rio Grande do Sul, enquanto 6% dos grãos estão maduros e por colher e 7% da cultura se encontra em enchimento de grãos. Com a safra quase finalizada, esse item segue com bom desenvolvimento e produtividade acima da registrada na safra passada.

O arroz, por sua vez, já tem 31% da área colhida. A maior parte das lavouras está em final de maturação e por colher. O clima não muito propício não tem causado grande preocupação aos produtores, já que a cultura tem largo escalonamento nas atividades e suporta bastante tempo na lavoura após o início da maturação.

(Marcello Campos)

