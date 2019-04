Quase 4 bilhões de pessoas no mundo estão conectadas à internet. São 40 milhões de mensagens por minuto

Um estudo recente da UIT (União Internacional de Telecomunicações) – agência das Nações Unidas – apontou que mais da metade da população mundial está conectada à internet. São 3,9 bilhões de pessoas (o equivalente a 51% da população mundial) ligadas à rede.

Com todo esse público, o que acontece na internet em um minuto? Um milhão de logins no Facebook; 41,6 milhões de mensagens enviadas no Facebook Messenger e no WhatsApp; 3,8 milhões de buscas no Google; 4,5 milhões de vídeos vistos no YouTube; 390 mil aplicativos baixados na Google Play e na Apple Store; 87 mil pessoas tuitando 695 mil horas de vídeos assistidas na Netflix; 347 mil “scrolls” (movimento de baixar a tela) no Instagram.

Os dados são de um levantamento da Visual Capitalist, uma consultoria norte-americana de negócios para investidores. Nos últimos anos, plataformas como Instagram e Netflix continuam evoluindo em um ritmo alucinante – ao mesmo tempo em que o número de e-mails enviados por minuto, por exemplo, continua crescendo. Em 2016, eram 150 milhões de e-mails enviados por minuto. Agora, são 188 milhões.

Para Domênico Massareto, chief creative officer (vice-presidente de Criação) da agência Publicis Brasil, os números do uso da internet continuarão subindo. Além do aumento orgânico do número de usuários, há também o crescimento na quantidade de robôs acessando a rede e seus serviços. Atualmente, segundo a pesquisa “Bot Traffic Report”, da empresa americana Imperva, os robôs são responsáveis por mais de 50% do volume de buscas na internet. Contudo, o acesso pessoal, de forma individual, tende a diminuir por uma série de fatores. Domênico destaca três aspectos:

1- O “tempo de tela” já vem sendo apontado como um mal contemporâneo que afeta a saúde humana de maneiras ainda desconhecidas. Muito se comenta sobre o “detox digital”. A própria Apple lançou o serviço “screen time”, para que o usuário controle o tempo em que passa usando o iPhone.

2- O número de usuários que possui redes sociais fechadas, apenas para amigos e/ou amigos próximos, já é maior do que as pessoas que usam redes sociais abertas. Isso, naturalmente, reduz o volume de interações com outras pessoas.

3- O crescimento da utilização de assistentes virtuais pessoais vai ajudar a lidar com o volume de informação e interações. Antigamente, um assistente era algo usado por executivos de grandes empresas. No futuro próximo, com os assistentes virtuais mais acessíveis, a vida digital será menos complexa. O motor por trás dessa mudança é o desenvolvimento e adoção em massa de plataformas de inteligência artificial.

