Quase 400 famílias tiveram que deixar suas casas devido aos temporais que castigam o Estado

Pelo menos 46 municípios registraram danos em razão dos temporais que atingem o Estado desde o fim de semana, segundo a Defesa Civil. Mais de 1,3 mil residências foram afetadas e 383 famílias tiveram que deixar suas casas. Destas, 259 estão desalojadas e 124 desabrigadas.

A previsão da continuidade da chuva até quinta-feira (20) indica que esses números podem aumentar. Os níveis dos rios, conforme informações dos meteorologistas, devem continuar subindo pelo menos até sábado (22). As regiões de maior risco são: Oeste, Campanha, Noroeste, Vale do Caí, Vale do Taquari, Vale dos Sinos, Região Metropolitana e alguns pontos no Norte do RS.

Em Porto Alegre, nesta quarta-feira (19), são esperados muitos raios e chuva forte. A temperatura varia entre 18°C e 25°C, conforme o Ceic (Centro Integrado de Comando de Porto Alegre).

