Quase 400 gaúchos precisaram deixar as suas casas no interior do Estado, desde o fim de semana, por causa da chuva

Desde o fim de semana, ao menos 370 pessoas precisaram deixas as suas casas, no interior do Rio Grande do Sul, devido à elevação dos níveis de rios e a deslizamentos de terra. De acordo com a Defesa Civil do Estado, os municípios mais atingidos são Dom Pedrito, Alegrete e São Gabriel.

Já na tarde de sábado, o órgão enviou ajuda humanitária para São Gabriel (Região Central), onde o prefeito Rossano Dotto Gonçalves assinou decreto de emergência após as fortes chuvas da semana passada. Itens como colchões, cobertores, alimentos e papel higiênico foram doados às famílias atingidas pela cheia do rio Vacacaí.

Em Santa Cruz do Sul (Vale do Rio Pardo), o rio Pardinho apresentou rápido declínio, porém uma onda de cheia se deslocou para os rios Pardo e Jacuí. No bairro Margarida, o deslizamento de terra em uma encosta danificou as residências de duas famílias. Não houve feridos e os moradores foram removidos pela prefeitura. Nessa segunda-feira, oito pessoas ainda estavam desalojadas.

Já no município de Estância Velha (Vale do Sinos), o deslizamento de terra em uma obra danificou três residências, sem registro de feridos. Ao menos três famílias tiveram que se hospedar em casas de parentes. Ao todo, 12 pessoas estão desalojadas.

Em Cachoeira do Sul (Metade Sul), nessa segunda-feira o nível do rio Jacuí estava 4,3 metros acima do normal e subindo cerca de um centímetro por hora, situação que é alvo de monitoramento pela Defesa Civil. Uma família está desabrigada e outra desalojada. Ao todo, sete pessoas estão fora de suas casas.

Em Dom Pedrito (Sudoeste), 30 pessoas continuam desalojadas e outras quatro estão desabrigadas. No município de Alegrete (Oeste gaúcho), o rio Ibirapuitã estava com 8,95 metros acima do nível normal, à tarde, e em processo de elevação de aproximadamente um centímetro por hora. Já são 13 famílias (38 pessoas) afetadas.

As nove Coordenadorias Regionais de Defesa Civil do Rio Grande do Sul permanecem em alerta, acompanhando a evolução do evento climático. Os rios Ibicuí, Santa Maria, Camaquã, Baixo Jacuí, Gravataí seguem em situação de alerta em função da elevação das águas em alguns pontos. Veja, a seguir, alguns dados do relatório estadual divulgado às 17h dessa segunda-feira.

Boletim

– Desalojados: 90;

– Desabrigados: 17.

– Rios em alerta: Ibicuí, Santa Maria, Camaquã, Baixo Jacuí e Gravataí;

– Rios em atenção: Mirim-São Gonçalo, Vacacaí-Vacacaí Mirim, e Guaíba.

(Marcello Campos)

