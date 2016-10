Quase 70% das pessoas que tentam tirar carteira de motorista aqui no Rio Grande do Sul rodam nas provas. Entre as mulheres, esse índice é ainda maior

O índice de reprovação dos gaúchos no teste para tirar a Carteira Nacional de Habilitação é surpreendente: 69% dos candidatos não passaram no exame para o tipo B este ano. Entre as mulheres, esse número aumenta para 77%. Já entre os homens, 55% não conseguiu tirar a CNH.

Em categorias específicas, contudo, os resultados são bem melhores. Para a categoria A (veículos de duas ou três rodas), a aprovação chega a 72%. Para os tipos C, D e E, 77% dos candidatos passaram no exame em 2016.

Comentários