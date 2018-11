Quase 90 mil alunos já se matricularam pela internet nas escolas públicas gaúchas

Nos primeiros 15 dias da abertura de matrículas on-line para a rede escolar pública gaúcha, mais de 88 mil inscrições já foram feitas para o primeiro ano dos ensinos Fundamental, Médio e Profissional e Educação Infantil, segundo informações da Seduc-RS (Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul). No ano passado, no mesmo período, menos de 82 mil matrículas haviam sido registradas. O aumento é comemorado pelo Deplan (Departamento de Planejamento) da Seduc-RS.

“Quanto mais cedo as matrículas foram confirmadas, mais temos condições de fazer o melhor planejamento logístico em termos de turmas e professores”, disse a assessora da Coordenação de Demanda Escolas do Deplan/Seduc-RS, Luciano do Canto.

Em parte, o crescimento deve-se ao fato de, pela primeira vez, seis prefeituras estarem utilizando o mesmo sistema on-line da rede estadual para as matrículas no primeiro ano do Ensino Infantil: Alvorada, Caxias do Sul, Gravataí, Pelotas, São Leopoldo e Viamão.

Porto Alegre

Em Porto Alegre, são esperadas 8,6 mil novas matrículas no Ensino Fundamental – mil na rede municipal e 7,6 mil na estadual. Até as 13h desta segunda-feira (12), 5 mil matrículas haviam sido feitas. “Pela idade dos alunos, é importante que saibamos o quanto antes a quantidade de estudantes, pois eles precisam de acompanhamento de pais ou responsáveis para levá-los à escola”, explica Luciana. O prazo de matrículas on-line vai até domingo (25).

