Quase metade das pessoas mente sobre conhecimento e gostos musicais

Perguntar sobre o gosto musical ou a banda preferida parece ser uma boa forma de conhecer alguém, mas uma pesquisa revelou que nem sempre as pessoas são honestas sobre isso. O estudo internacional feito pela plataforma de streaming Deezer entrevistou 8 mil pessoas e constatou que 42% delas mentem sobre seus conhecimentos e gostos musicais.

A pesquisa aplicada no Brasil, França, Alemanha e Estados Unidos revelou os motivos que levam quase metade das pessoas a mentir sobre isso. 40% respondeu que não conta a verdade para evitar machucar os sentimentos da pessoa que lhe mostra uma música. O segundo maior motivo é evitar constrangimento em um primeiro encontro (21%) .

“Aprovação social”

Para a especialista em terapia cognitivo-comportamental e psicologia positiva Olivia Klem Dias, a música tem uma relação muito grande com a aprovação social e uma forte conotação emocional.

“Ela se conecta com diversos dos nossos sentimentos, e isso revela algumas das nossas vulnerabilidades. Ao mesmo tempo que a música aproxima, nós estamos o tempo todo sendo avaliados por nossos gostos e tememos a exclusão se isso causa um impacto no nosso grupo social.”

As mentiras ocorrem tanto para esconder algo de que se tem vergonha quanto para se gabar de conhecer determinadas coisas, e no Brasil esse número chega a 51%.

Parecer mais sofisticado na frente de colegas de trabalho é a terceira maior causa das mentiras tanto aqui quanto nos outros países. Segundo a psicóloga, isso acontece porque existe a sensação de que alguém tem o gosto artístico mais apurado quando diz apreciar de certo gênero ou artista.

“Você passa a impressão de ser mais refinado por ouvir música clássica ou jazz, por exemplo. Mas na verdade a nossa conexão real com a música é completamente emocional, e foge desses estereótipos”, diz Olivia.

Mentira “produtiva”

O estudo aponta ainda que 70% dos entrevistados passam a ouvir a faixa ou o artista que alegavam conhecer. Isso acaba levando à descoberta de novas músicas, e para Olivia, quer dizer que as pessoas estão correndo atrás de realmente se conectarem umas com as outras.

