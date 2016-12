Quase metade do Pacote anticrise do Governo do Rio de Janeiro já foi derrubado

O pacote anticrise do Governo do Estado do Rio chega ao fim da primeira semana de votação na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) bem diferente da proposta original apresentada pelo Executivo.

As contas, que previam uma economia de R$ 27 bilhões terão que ser refeitas, uma vez que nada menos que 10 projetos não passaram pelo crivo dos deputados – nove foram retirados de pauta e um – que estabelecia o fim dos programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem, ambos custando R$ 13 milhões mensais, acabou rejeitado.

Entre os deputados governistas, existe a percepção pessimista quanto à possibilidade de aprovação das propostas que ainda não foram apresentadas. Entre elas, a elevação da alíquota de contribuição previdenciária de 11% para 14%. Os parlamentares aliados ao Palácio Guanabara também veem o adiamento do reajuste dos servidores da área de Segurança Pública para 2020 também é visto com desconfiança. (AG)

