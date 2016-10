Quase metade dos prefeitos brasileiros conseguiu se reeleger

Quase metade dos prefeitos de todo o País que tentaram a recondução ao cargo obtiveram sucesso nas eleições deste ano. De acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 2.945 prefeitos se candidataram à reeleição e 1.385 conseguiram, um índice de 47%.

O levantamento é um indicativo de que o controle da máquina municipal não é garantia de permanência dos mandatários no poder. Também reforça as análises de que neste ano o eleitor esteve mais desencantado com a política. O índice de votos brancos e nulos bateu recorde, e candidatos que adotaram discurso de que não eram políticos tiveram êxito em grandes cidades.

É a primeira vez que a Justiça Eleitoral compila as informações de reeleição, por isso não é possível comparar o dado com anos anteriores. Neste ano, no momento do registro para a eleição, cada candidato assinalou voluntariamente se estava ou não disputando a reeleição. Os dados, porém, ainda não constam nas planilhas disponíveis no site do TSE. (Folhapress)

