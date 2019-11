Rio Grande do Sul Quase quatro toneladas de alimentos impróprios para o consumo são apreendidas na Fronteira Oeste

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2019

Carnes sem procedência foram encontradas em supermercados. Foto: MP/Divulgação MP/Divulgação Foto: MP/Divulgação

Quase quatro toneladas de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidas durante uma operação da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar do Ministério Público em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, na quarta-feira (20).

Os supermercados Pag Poko, Baklizi, Super Braga e Rispoli foram autuados por comercializarem, principalmente, carne sem rotulagem, com fracionamento irregular, inobservância da temperatura e, em alguns casos, sem procedência.

Produtos vencidos e álcool de venda proibida também foram apreendidos pelos fiscais da força-tarefa.

