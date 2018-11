Quase um terço dos eleitores não votaram nem em Bolsonaro e nem em Fernando Haddad para presidente da República no segundo turno

Dos 147,3 milhões de eleitores brasileiros, 42,4 milhões não votaram nem em Jair Bolsonaro (PSL) e nem em Fernando Haddad (PT) para presidente da República no segundo turno do pleito do último domingo. Isso equivale a quase um terço (29%) de todos os cidadãos aptos a ir às urnas no País. O número corresponde à soma dos votos em branco, nulos e das abstenções, ou seja, quem não compareceu à sessão eleitoral.

Bolsonaro foi eleito com 57.797.847 votos, o equivalente a 55,1% dos votos válidos. Na prática, porém, ele recebeu o apoio de 39,2% de todo o eleitorado nacional. Haddad, que recebeu 47.040.906 votos, ficou com 44,9% dos votos válidos, ou seja, ele era a melhor opção para 32% dos votantes. Os números são do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Ao todo, foram registrados 8.608.105 (7,4%) votos nulos – o maior índice desde a primeira eleição presidencial após a ditadura, em 1989, quando Fernando Collor de Mello foi escolhido o chefe do Palácio do Planalto. Houve um aumento de 60% na comparação com o segundo turno da última disputa para a Presidência da República, entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB), quando 4,6% dos votos foram anulados.

Os dois maiores colégios eleitorais do País foram os responsáveis pelos maiores índices de votos nulos: 10,6% em Minas Gerais e 10% em São Paulo. Os Estados de Sergipe, com 9,5%, e Rio de Janeiro, com 9,1%, aparecem na sequência.

Outros 2.486.593 (2,1%) eleitores preferiram votar em branco – índice superior ao 1,7% computado no segundo turno da eleição presidencial passada. De acordo com o TSE, 31.371.704 (21,2%) eleitores não compareceram à urna. O percentual é próximo do registrado no segundo turno de 2014.

Desempenho

Jair Bolsonaro venceu em quatro das cinco Regiões brasileiras. Em termos proporcionais, a sua maior vantagem sobre Fernando Haddad foi registrada no Sul e no Centro-Oeste, onde obteve 68% e 67% dos votos válidos, respectivamente. O ex-prefeito paulistano e ex-ministro da Educação ganhou em todos os nove Estados do Nordeste, além do Pará e de Tocantins (Norte).

No Nordeste, única região em que se saiu melhor que o deputado federal e ex-militar, o petista ampliou a vitória que havia obtido no primeiro turno e chegou a 70% dos votos válidos, com vantagem de 40 pontos sobre o adversário. Enquanto o presidenciável do PSL superou o do PT com folga nas grandes cidades, esse último se saiu melhor nos pequenos municípios: ele foi o mais votado em 2.810 cidades, contra 2.760 de Bolsonaro.

Resultado final da eleição

– Bolsonaro: 57.797.466 (39,3%);

– Haddad: 47.040.859 (31,9%);

– Abstenções: 31.373.290 (21,3%);

– Nulos: 8.608.088 (5,8%);

– Brancos: 2.486.591 (1,7%).

