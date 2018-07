Quatorze criminosos foram presos em uma operação contra o tráfico de drogas no interior do Rio Grande do Sul

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Adsumus para combater o tráfico de drogas no interior do Rio Grande do Sul. A ação foi realizada nos municípios de São Sepé, Santa Maria e Caxias do Sul.

Quatorze criminosos foram presos, sendo dez por meio de mandados de prisão preventiva e quatro por mandados de prisão temporária. Um simulacro de arma de fogo e 456 gramas de maconha foram apreendidos.

Charqueadas

A Polícia Civil, com o apoio da Brigada Militar, prendeu preventivamente, na terça-feira (24), um suspeito de integrar a principal organização criminosa de traficantes de drogas de Charqueadas. O indivíduo, que tem 20 anos e não possuía antecedentes criminais, foi capturado em mais um desdobramento da Operação Todos.

Segundo o delegado Marco Schalmes, outras 17 pessoas envolvidas com a organização foram presas no começo do mês passado, durante o início da operação. Na época, também acabaram detidos o irmão do indivíduo, de 18 anos, e o padrasto, de 44.

Operação Andróid

A Polícia Civil deflagrou na manhã de terça-feira, com o apoio da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal, uma operação para combater o tráfico de drogas em 22 cidades do Rio Grande do Sul. A ação foi desencadeada para desarticular o comércio de entorpecentes praticado por criminosos que integram uma quadrilha comandada de dentro de presídios.

Quarenta e dois bandidos foram presos e três adolescentes apreendidos. A organização também é responsável por outros crimes, como homicídios e roubos. A operação, chamada de Andróid, cumpriu 105 ordens judiciais, sendo 44 mandados de prisão e 61 de busca e apreensão.

A ação ocorreu em Santo Augusto, Coronel Bicaco, Redentora, Campo Novo, Tenente Portela, Três Passos, Crissiumal, Independência, São José do Inhacorá, Três de Maio, Ijuí, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Carazinho, Lagoa Vermelha, Lajeado, Dois Irmãos, Campo Bom, Montenegro, Novo Hamburgo, Charqueadas, Santiago e também na região de Florianópolis (SC).

Falso sequestro

Quatro adolescentes foram apreendidos pela Polícia Civil na segunda-feira (23), em Santo Ângelo, após fingirem o sequestro de duas integrantes do grupo. Por meio de um aplicativo de celular, eles exigiram das mães das supostas vítimas a quantia de R$ 30 mil para libertar as reféns – uma adolescente de 13 e outra de 17 anos.

A mais nova teve fotos divulgadas em que aparecia com um facão encostado no pescoço. Conforme a delegada Elaine da Silva, a adolescente de 13 anos que se passava por vítima e um homem de 21 anos, suposto companheiro da outra refém, conseguiram escapar. O homem tem antecedentes por tráfico, roubo, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

Os adolescentes apreendidos foram encaminhados para a Promotoria da Infância e Juventude de Santo Ângelo. A ação foi executada por policiais civis da Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente e da 1ª Delegacia de Polícia do município, além de policiais militares.

