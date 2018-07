Quatro acusados são condenados pelo crime de moeda falsa

Após ação do Ministério Público Federal (MPF) no Rio Grande do Sul, quatro pessoas foram condenadas por colocar em circulação moeda falsa. A sentença foi proferida no dia 3 de julho pela 11ª Vara Federal de Porto Alegre. Nos crimes, ocorridos entre dezembro de 2015 e junho de 2016, um casal da capital gaúcha fabricava o dinheiro falso.

