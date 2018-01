Quatro advogados solicitaram que a Justiça recolhesse o passaporte de Lula. Eles alegaram falar em nome da “sociedade brasileira”

O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Operação Lava-Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, negou os pedidos de quatro advogados para apreender o passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Carlos Alexandre Klomfahs, Rafael Costa Monteiro, Diego Gonçalves Londero e Tuareg Nakamura Muniz são advogados que não representam partes do processo do caso triplex – no qual o petista foi condenado a 12 anos e um mês de prisão em regime fechado.



Os advogados alegaram falar em nome da “sociedade brasileira” e que Lula poderia fugir para a Etiópia. Ao negar os pedidos, Gebran Neto afirmou que os advogados não estão cadastrados no processo e não representam qualquer das partes.

O ex-presidente pretendia, de fato, embarcar na sexta-feira para o país africano, mas seu passaporte acabou recolhido por decisão de um outro juiz, Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, que atendeu pedido do Ministério Público Federal, no âmbito da Operação Zelotes.



O magistrado viu “risco de fuga” do ex-presidente. O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o petista, entregou o documento na sede da Superintendência da Polícia Federal, em São Paulo.

