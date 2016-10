Quatro aeroportos que serão privatizados terão que pagar 334 milhões de reais em demissões voluntárias

Os novos concessionários dos quatro aeroportos incluídos na próxima rodada de privatização no setor (Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis), terão que arcar com 334 milhões de reais, referentes às despesas com o plano de demissões voluntárias da Infraero. Os operadores privados também terão que assegurar a estabilidade até dezembro de 2020 dos funcionários da estatal que forem realocados. As medidas constam da minuta dos editais. O prazo termina no dia 7 de novembro.

A reabertura do processo pegou de surpresa o governo, que teme atraso no cronograma das concessões. A previsão é que o leilão seja realizado até o fim de março e o edital tem que ser lançado no início de dezembro. Segundo a assessoria da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a consulta foi reaberta porque o governo mudou as regras dos editais, depois da aprovação do Tribunal de Contas da União.

Comentários