Quatro agências bancárias são alvos de criminosos no interior do Rio Grande do Sul

Quatro agências bancárias foram alvos de criminosos, na madrugada desta sexta-feira (02), no interior do Rio Grande do Sul. Os ataques ocorreram em Vale Verde, Jacuizinho e Alvorada.

No município da Região Metropolitana de Porto Alegre, os bandidos quebraram o vidro de uma agência do Banco do Brasil, na parada 46, mas não conseguiram roubar nada. Na parada 51, um caixa eletrônico foi danificado, mas o dinheiro não foi levado.

Em Jacuizinho, na Região Central do Estado, bandidos usaram explosivos para abrir os caixas eletrônicos e o cofre de uma agência do Sicredi. Os criminosos fugiram com uma quantia não revelada. Em Vale Verde, no Vale do Rio Pardo, ladrões tentaram arrombar caixas eletrônicos do Sicredi e depois arrombaram uma lotérica e uma loja de roupas. Ninguém ficou ferido nas ações.

