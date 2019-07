Quatro crianças dirigem mais de mil quilômetros na Austrália depois de fugir de casa

Um grupo formado por crianças entre 10 e 14 anos fugiram de casa neste final de semana e dirigiram o carro de um dos seus pais com varas de pesca. As crianças deixaram um recado de despedida e viajaram mais de mil quilômetros pela costa australiana antes de serem parados perto de Grafton, na região de Nova Gales do Sul. Ao serem acionadas pelos policiais, trancaram as portas e se recusaram a sair. Por isso, um dos agentes de segurança foi obrigado a usar um cassetete para quebrar o vidro do carro para conseguir entrar no veículo.

Deixe seu comentário: