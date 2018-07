Quatro criminosos foram presos durante a investigação de um crime passional no Vale do Sinos

A Polícia Civil prendeu, no sábado (30), quatro pessoas durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em uma investigação sobre um crime passional em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Porções de cocaína, dinheiro e uma arma de fogo foram apreendidos.

Segundo o delegado Rogério Baggio, no dia 17 de junho um homem foi morto na cidade por motivos passionais. “Pelo que foi apurado no curso das investigações, a vítima era amante da mulher do suposto autor do fato”, explicou o delegado. O assassino foi alvo de um mandado de prisão temporária. “Durante as buscas na residência do suspeito, uma arma de fogo foi encontrada e apreendida com a esposa dele. Em razão desse fato, a mulher foi autuada em flagrante por posse irregular de arma de fogo”, acrescentou Baggio.

Outro mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência de familiares da companheira do suspeito. “No local, onde funciona um bar, foram encontradas porções de cocaína embaladas para a venda, razão pela qual outros dois suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas”, concluiu Baggio.

Porto Alegre

No início da noite de sexta-feira (29), a Polícia Civil prendeu dois suspeitos de uma tentativa de homicídio ocorrida em maio deste ano no bairro Mario Quintana, na Zona Norte de Porto Alegre.

Segundo o delegado Cassiano Cabral, em 11 de maio a vítima foi esfaqueada por duas pessoas, que fugiram do local do ataque e passaram a ameaçá-la e também a intimidar testemunhas. “O homicídio só não foi consumado por circunstâncias alheias as suas vontades, já que da agressão restaram diversas perfurações no corpo da vítima”, relatou o delegado.

Deixe seu comentário: