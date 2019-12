Rio Grande do Sul Quatro criminosos são presos na Freeway

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Pistola e dinheiro sem procedência foram apreendidos em uma das ações. Foto: Divulgação/PRF Pistola e dinheiro sem procedência foram apreendidos em uma das ações. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Nesta sexta-feira (27), agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) prenderam dois criminosos instantes após um roubo na rodovia BR 290, em Gravataí.

Durante ação da Operação Ano Novo, os policiais foram acionados por ocupantes de um veículo que tinha sido assaltado em um refúgio na Freeway. As vítimas informaram a descrição dos criminosos e em poucos minutos eles foram vistos cruzando uma área de mata adjacente à rodovia. Com eles, os PRFs recuperaram uma bolsa com os pertences das vítimas.

Poucas horas depois, também na BR 290, em Gravataí, a PRF abordou um Palio com placas de Santa Catarina. Ao realizarem uma revista minuciosa, os agentes federais encontraram com o motorista uma pistola .380 carregada com 14 munições intactas, furtada de um policial militar aposentado, e 4 mil reais sem procedência, que estavam escondidos em um saco preto embaixo do banco do motorista.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal estão no trecho e reforçam a atividade de policiamento ostensivo justamente para coibir roubos na BR 290. O telefone 191 está disponível 24 horas para situações de emergência nas rodovias federais do Estado. Os quatro criminosos foram encaminhados à área judiciária.

