Quatro foragidos de operação no combate ao tráfico de drogas foram capturados no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina

A Polícia Civil prendeu mais quatro pessoas na Operação Android, totalizando 49 presos na repressão ao tráfico de drogas. Uma mulher que estava na condição de foragida foi capturada na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, na quarta-feira (25). A Operação Android foi deflagrada na última terça-feira (24).

“A mulher foi identificada em ações nas cidades de Três Passos e Campo Novo. Ela é suspeita de auxiliar um homem integrante da organização criminosa que comandava o tráfico de drogas”, explicou o delegado Vilmar Alaídes Schaefer.

Ainda na quarta-feira, um casal investigado pela participação e atuação na organização criminosa foi preso em Novo Hamburgo. Mais uma mulher foragida foi capturada em Capão da Canoa na quinta-feira (26).

Duplo homicídio

A Polícia Civil prendeu um homem de 19 anos por homicídio qualificado e coação no curso do processo, na quinta-feira, no bairro Vila Nova, na Zona Sul de Porto Alegre. O detido, juntamente com um comparsa, é suspeito de ter praticado duplo homicídio em fevereiro deste ano. A detenção aconteceu por meio da 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Segundo a delegada Elisa Ferreira, as investigações concluíram que o crime ocorreu em virtude de um interesse amoroso de um dos suspeitos pela namorada de um dos homens mortos no crime. “Os suspeitos, ao chegarem na residência para executar a vítima, acabaram matando o outro indivíduo, que era seu cunhado, pelo fato de estar junto na casa naquele momento”, explicou a delegada.

“No início desta semana, o homem que foi preso esteve na residência de duas testemunhas, mãe e filho, que colaboraram com as investigações, e efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção à residência, com o intuito de intimidar e calar as testemunhas”, acrescentou Elisa.

O homem preso possui antecedentes por roubo majorado, associação criminosa, disparo de arma de fogo e corrupção de menores. O outro suspeito, também de 19 anos, fugiu para Santa Catarina.

