Quatro homens de uma mesma família foram mortos a tiros no bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre, na madrugada desta quinta-feira (12). As vítimas, identificadas como Cristiano Juver dos Santos, Fernando Juver dos Santos, Marcelo Juver dos Santos e Lucas Nascimento dos Santos, foram retiradas de dentro de casa e executadas na rua Jackson de Figueiredo, por volta da 1h30min.

Conforme a Brigada Militar, moradores da região relataram que ouviram mais de 50 disparos. A família afirma que as vítimas teriam sido mortas por engano. A Polícia Civil investiga a relação do crime com o tráfico de drogas. Ninguém foi preso.

