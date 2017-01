Quatro homens sÃ£o mortos em chacina em um bar em SÃ£o Leopoldo

Quatro homens foram mortos a tiros, na noite de sexta-feira (13), em um bar na Vila dos Tocos, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Os disparos foram efetuados por volta das 21h30min por criminosos fortemente armados que chegaram ao local em dois carros, de acordo com a Brigada Militar.

Outras três pessoas ficaram feridas. Os atiradores fugiram. A polícia suspeita que os assassinatos estejam relacionados a um confronto entre facções criminosas que atuam na região. A identidade das vítimas não foi revelada.

Comentários