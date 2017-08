Quatro homens são mortos a tiros em bar no interior de Carazinho

Quatro homens foram mortos a tiros por volta da meia-noite desta quinta-feira (31), no bairro Santa Terezinha, no interior de Carazinho. Conforme a Brigada Militar, as vítimas, que não tinham antecedentes graves, somente passagens por ameaça e lesão corporal, foram rendidas por quatro criminosos. Eles chegaram encapuzados no estabelecimento. Os homens foram obrigados a ficar de joelhos virados para uma parede e foram atingidos por vários tiros na cabeça. Duas mulheres que também estavam no bar não ficaram feridas. Os executores fugiram a pé. A Polícia Civil investiga a motivação do crime. Ninguém foi preso.