Quatro homens foram mortos a tiros, na madrugada desta quinta-feira (31), no bairro Santa Terezinha, em Carazinho, na Região Norte do Estado. Conforme a Brigada Militar, as vítimas tinham passagens pela polícia por ameaça e lesão corporal. Os criminosos fugiram a pé, segundo testemunhas. A Polícia Civil investiga a motivação do crime. Ninguém foi preso.