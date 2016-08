Quatro irmãos são presos por roubo e tráfico de drogas na Região Metropolitana de Porto Alegre

Uma quadrilha composta por irmãos foi desbaratada nesta sexta-feira (26) por agentes da Delegacia de Polícia de Eldorado do Sul, durante a Operação Corretagem. A ação foi deflagrada para combater crimes de furto, roubo, tráfico de drogas e estelionato.

Além dos quatro irmãos capturados no bairro Parque Eldorado, os policiais apreenderam diversos objetos sem procedência, veículos utilizados em crimes e uma espingarda calibre 12.

Segundo a delegada Patrícia Sanchotene, a investigação teve início há três meses a partir de uma ocorrência de estelionato. “Durante o período, foi apurado por meio de escutas telefônicas e outros meios que uma organização criminosa, composta por quatro irmãos, cometia diversos furtos em residências do município. Eles foram identificados por câmeras de monitoramento”, contou a delegada.

Na ação desta manhã, objetos possivelmente furtados estavam em posse dos irmãos, que moram em uma mesma área rural do município. Na casa do líder do grupo, foi encontrado um veículo identificado em imagens de câmeras de vigilância em várias das ocorrências. Os irmãos têm antecedentes criminais em outras cidades do interior gaúcho e envolvimento com tráfico de drogas.

Cinquenta policiais da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana – Canoas e do Grupamento de Operações Especiais – cumpriram 12 mandados de busca e apreensão. A ação teve apoio da Divisão de Apoio Aéreo e do helicóptero da Polícia Civil. Os presos foram encaminhados à Delegacia de Eldorado, onde foram autuados por receptação e posse de arma de fogo.

