Quatro ministros pediram demissão por discordar do projeto de acordo com a União Europeia sobre o Brexit, apresentado pela primeira-ministra Theresa May. São eles: o secretário do Brexit, Dominic Raab; a ministra do Trabalho e Aposentadorias, Esther McVey; o secretário de Estado para a Irlanda do Norte, Shailesh Vara e a secretária de Estado britânica do Brexit, Suella Braverman.