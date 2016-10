Quatro municípios atingidos pelas cheias desta semana decretam situação de emergência

Quatro decretos de situação de emergência elaborados pelas prefeituras chegaram à coordenadoria de Defesa Civil Estadual nesta sexta-feira (21). Até o momento, foram recebidos os decretos de situação de emergência de Pantano Grande, São Sebastião do Caí, Bom Princípio e Montenegro. Outros 21 municípios já começaram o preenchimento de dados no sistema, porém ainda não registraram o decreto no banco de dados da Defesa Civil.

Conforme as famílias retornam para suas residências, o município supera a fase de socorro e inicia o preenchimento da documentação necessária para homologação da situação de emergência. Para isso, as prefeituras contam com o auxílio dos coordenadores regionais, distribuídos em nove equipes técnicas.

Precisam ser lançados no sistema, laudos, fotos e pareceres, além do decreto, assinado pelo prefeito, que comprovem os reais danos sofridos. Para que sejam homologados, os prejuízos precisam atingir 2,77% da receita corrente líquida anual municipal.

Confira os 21 municípios: Nova Bassano, Não-Me-Toque, Barracão, Tupandi, São Jerônimo, Imigrante, Pareci Novo, São Luiz Gonzaga, Tuparendi, Liberato Salzano, Ivoti, São Sepé, Jaguari, Santo Antonio do Palma, Tapejara, Serafina Corrêa, Arroio do Meio, Floriano Peixoto, Getúlio Vargas, São Domingos do Sul e Ajuricaba.

