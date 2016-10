Quatro pessoas morrem em acidente em um parque de diversões na Austrália

Quatro pessoas morreram nesta terça-feira (25) em um acidente em um famoso parque de diversões na cidade de Coomera, no Estado de Queensland, na Austrália.

O parque Dreamworld informou que a tragédia aconteceu na atração aquática chamada Thunder River Rapids, que simula uma corredeira de rio. Houve um problema no sistema de tração das balsas circulares de seis lugares que descem a corredeira e uma embarcação virou.

“O Dreamworld trabalha o mais rápido possível para estabelecer as circunstâncias do acidente e está trabalhando de modo próximo com as autoridades de emergência e a polícia para fazer isto”, afirma um comunicado divulgado pelo parque.

