Quatro pessoas morreram em um acidente envolvendo um caminhão e um carro no quilômetro 186 da BR-386, entre Carazinho e Santo Antônio do Planalto, na Região Norte do Estado, por volta das 8h15min desta terça-feira (27).

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), as vítimas estavam em um Ford Fiesta com placas de Nova Petrópolis. O caminhão é emplacado em Tio Hugo. As causas da colisão frontal serão investigadas.

Comentários