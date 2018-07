Quatro pessoas morreram, na noite de segunda-feira (30), no distrito do Queens, em Nova York (EUA), no que as autoridades definiram como três assassinatos e um suicídio, de acordo com a mídia local. Agentes encontraram duas mulheres, um homem e um menino de 5 anos mortos no interior de uma casa. Os quatro mortos foram atingidos por disparos e o homem, além disso, tinha sido degolado.