Quatro pessoas são mortas a tiros em uma casa em Tramandaí

Três homens de 18, 34 e 35 anos e uma mulher de 40 anos foram encontrados mortos no final da tarde de terça-feira (25) em uma casa na rua Brochado da Rocha, em Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Conforme uma testemunha relatou à polícia, dois criminosos entraram na residência e atiraram contra as vítimas. Eles fugiram em uma motocicleta. A suspeita é de que as mortes tenham relação com o tráfico de drogas. Ninguém foi preso.

Comentários