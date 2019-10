Quatro pessoas são presas em Sapiranga por tráfico de drogas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Sapiranga, durante cumprimento do mandado de busca e apreensão no bairro São Jacó, em Sapiranga, prendeu em flagrante quatro pessoas por tráfico de drogas no domingo (27).

Os dois homens e duas mulheres são ligados a uma facção criminosa, com atuação sistemática na Região do Vale do Sinos.

Na residência foram apreendidos cadernos com diversas anotações referentes à distribuição de entorpecentes e recolhimento dos lucros obtidos no crime, tendo sido encontrada uma sacola com mais de 86 mil reais escondida dentro de um forno microondas. Nas anotações, foram identificados diversos apelidos de suspeitos de tráfico na cidade.