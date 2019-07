Quatro suspeitos são presos em operação contra o tráfico de drogas em Agudo

Após cinco meses de investigações, quatro pessoas foram presas, na manhã desta segunda-feira (1º), em uma operação contra o tráfico de drogas em Agudo, na região central do Rio Grande do Sul. Foram cumpridas 17 ordens judiciais entre mandados de busca e de prisão na cidade de Agudo. Além dos presos, duas motocicletas e uma espingarda foram apreendidas. Durante a ação, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de prisão preventiva e um mandado de prisão temporária nos bairros Centro, Caiçara e no interior do município.

Deixe seu comentário: