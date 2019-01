“Que a lei sirva para todos”, disse o presidente da República em exercício, general Hamilton Mourão, sobre Flávio Bolsonaro

Mourão foi um dos primeiros integrantes do governo Bolsonaro a cobrar publicamente explicações de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio, ainda em dezembro. Para o vice, a questão agora é um problema de Flávio Bolsonaro, que precisa explicar o caso. “O que vamos falar? Não tenho o que dizer. É um problema do Flávio Bolsonaro.”

Mourão emendou: “Apure-se. Existe uma expressão no Exército que diz ‘apurundazo’ – um acrônimo de apurar e punir se for o caso”. Indagado se a estratégia de defesa de Flávio, de pedir para suspender a investigação do Coaf no STF, não pesa contra o discurso de combate à corrupção, o vice disse: “Defesa é defesa. Até onde é corrupção, até onde é rachadinha? Agora, existem outros investigados na mesma operação e ninguém dá bola. Cadê o cara dos 24 milhões?”

O vice-presidente da República afastou o caso do Palácio do Planalto. “Isso vai ficar incomodando por causa do sobrenome. É bom para o governo? Fica essa pressão toda, não é um problema do governo. Se o sobrenome fosse qualquer outro, não tinha problema”, complementou Mourão.

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, também afastou o caso do Palácio do Planalto. Ele disse que é uma questão “totalmente pessoal” e que “aguarda os acontecimentos”. “Não tem nenhuma decisão do governo, contratação, zero, nada, que tenha sido pautada por isso. Não vou dar palpite por que não tem nada a ver com o governo”, declarou o militar.