“Que Deus e nossa sabedoria nos mantenham unidos”, diz Luana Piovani sobre Pedro Scooby e filhos

Na noite de ontem (7), Luana Piovani publicou no Instagram uma foto com Pedro Scooby e os três filhos. A fotografia aconteceu na comemoração do aniversário de quatro anos dos gêmeos Bem e Liz, em Fernando de Noronha. A festa, que teve decoração improvisada de “Fundo do mar”, reuniu a família mais próxima de Luana e Pedro.

Na legenda, Luana escreveu que “p apai veio e entao a familia estava completa, fez se a foto e a memoria”. E completou: “que Deus e nossa sabedoria nos mantenha unidos @pedroscooby para que os dias de nossos filhos sempre sejam assim, alegres, coloridos e transbordantes em amor”. Parece que depois de todas as indiretas está tudo bem entre eles, né?

Luana também publicou o momento em que a família canta as versões brasileira e portuguesa do clássico “Parabéns a você”.

Deixe seu comentário: