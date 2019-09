Queda de árvore deixa bairro sem luz e escola sem aulas na zona leste de Porto Alegre

Uma árvore de grande porte caiu na manhã desta segunda-feira (16) no bairro Coronel Aparício Borges, na zona leste de Porto Alegre. Devido à queda, a Rua Capitão André Lago Páris foi bloqueada no trecho entre a Rua Silvado e a Avenida Aparício Borges por volta das 9 horas para o trabalho dos Bombeiros.

A timbaúva antiga estava no pátio aos fundos do Colégio Tiradentes. A árvore acabou derrubando um muro da escola e arrancando fios elétricos, deixando a rede do local sem luz. As aulas do turno da manhã foram mantidas, mas o turno da tarde foi suspenso pela falta de energia elétrica. O funcionamento da escola volta ao normal nesta terça-feira (17).

Funcionários da escola relataram ter ouvido um barulho alto e, em seguida, a energia elétrica caiu. Ninguém se feriu com a queda da árvore. Ao meio-dia, os bombeiros já tinham terminado o serviço no local, mas funcionários da prefeitura ainda recolhiam galhos da via.