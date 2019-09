Queda de árvore derruba dois postes de luz e corta energia elétrica no bairro Mont’Serrat e região

No final da manhã deste domingo (22), na esquina das ruas Anita Garibaldi e Cel. Bordini, em Porto Alegre, uma árvore antiga caiu, puxando fios de luz, o que causou a queda de dois postes. Na região, o trânsito está bloqueado e a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) já fez o corte de energia elétrica. Um táxi foi atingido no incidente, mas ninguém foi ferido. No momento, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) aguarda avaliação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Smam) para retirada da árvore. A previsão de retorno da energia e liberação do trânsito é entre 18h e 20h.

