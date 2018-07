Um avião caiu nesta terça-feira (10) perto do aeroporto de Wonderboom, em Pretrória, na África do Sul. Segundo um serviço médico de emergência, citado pela agência Reuters, aproximadamente 20 pessoas ficaram feridas, sendo que uma está em estado crítico. O ER24 postou em sua conta do Twitter fotos de paramédicos trabalhando no local. Ainda não se sabe a causa da queda da aeronave.