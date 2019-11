Queda de avião deixa um morto e nove feridos em pista de resort de luxo na Bahia

Uma aeronave caiu durante o pouso na pista de um resort em Barra Grande, distrito do município de Maraú, no baixo sul da Bahia, na tarde desta quinta-feira (14). Segundo informações da assessoria de comunicação da prefeitura do município e da Polícia Civil, o acidente ocorreu pouco depois das 14h e deixou uma pessoa morta e outras nove ficaram feridas, entre elas uma criança. As informações são do portal de notícias G1.

Até o final da noite desta quinta-feira, não se sabia quantas pessoas ao todo estavam na aeronave, que é um jato executivo, e nem sobre o que provocou a queda do avião. A pessoa que morreu, segundo a polícia, foi uma mulher, que ficou carbonizada.

A aeronave decolou do aeródromo de Jundiaí (SP), às 11h, com destino a Maraú, segundo informações da Voe SP, que administra o terminal, e da Força Aérea Brasileira (FAB). A Voe SP informou que a aeronave ficava em um hangar e teve a autorização para decolar porque não houve nenhuma comunicação de anormalidade por parte da equipe técnica responsável.

O pouso foi feito em uma pista particular, que fica em um resort que está desativado.

Os feridos foram encaminhados, inicialmente, para um posto de saúde de Barra Grande. Entre as vítimas feridas está o Eduardo Mussi, irmão do deputado federal Guilherme Mussi. A mulher de Eduardo, Maísa Marques Mussi, também estava no jato e ficou ferida. A irmã dela, que não teve idade e identidade reveladas, morreu no acidente. O filho dela, uma criança de idade não informada, também está entre os feridos.

Os feridos foram levados para Salvador em um avião, com capacidade para 8 passageiros, e dois helicópteros, ambos do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer). Cinco vítimas estavam no Hospital Geral do Estado (HGE), três no Hospital Municipal de Salvador e uma no Hospital do Subúrbio.

Conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), aeronave, um bimotor Cessna C550 fabricado em 1981, de prefixo PT- LTJ, é do empresário José João Abdalla Filho e está em situação regular. O G1 entrou em contato com o Banco Clássico, de propriedade de João Abdalla, e uma pessoa da recepção da instituição disse que o empresário está no exterior.