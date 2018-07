Queda de avião mata ministro paraguaio

O ministro de Agricultura e Pecuária do Paraguai, Luis Gneiting, e outras três pessoas morreram na queda do avião em que viajavam no Sul do país. A aeronave foi encontrada nesta quinta-feira (26) nos arredores do aeroporto de Ayolas, de onde tinha decolado na quarta-feira (25) com destino a Assunção. O pequeno avião, um modelo Baron BE58, perdeu contato com os radares logo após a decolagem.