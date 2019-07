Queda de cabelo: saiba até quando pode ser considerada normal

Eles estão espalhados por todos os lados: na fronha do travesseiro, no chão de casa, agarrados nos pentes. A queda de cabelo é o fim do ciclo de renovação capilar. Ela é normal quando o fio que está caindo é substituído por outro que está nascendo. A média de queda varia entre 50 e cem fios diários.

“A queda de cabelo exagerada pode ser facilmente percebida ao pentear os fios ou durante a lavagem da cabeça no banho”, afirma a dermatologista Simone Veloso.

O eflúvio telógeno é uma das principais causas da queda de cabelo excessiva. Este problema acelera a chegada de mais fios à fase telógena, responsável por desprender as madeixas do couro cabeludo. Seu início pode se dar a partir de algum gatilho acionado três meses antes do momento da queda — período necessário para o cabelo chegar à sua fase final.

“Em geral, a queda de cabelos acontece quando os hormônios estão em desequilíbrio no organismo, como na puberdade, e nas mulheres na menopausa. Outras causas que levam à perda de cabelos são estresse, doenças, medicamentos, excesso de oleosidade no couro cabeludo (dermatite seborreica, que pode provocar inflamação e descamação), fatores psicológicos, excesso de química, deficiência de minerais e vitaminas como ferro e zinco, problemas relacionados à tireoide, pós-parto e pós-cirúrgico”, lista Joana Darc Diniz, da diretora Sociedade Brasileira para Estudos do Cabelo e diretora científica da Sociedade Brasileira de Medicina Estética do Rio.

Outras doenças que podem provocar a perda anormal de cabelo são calvície e a alopecia areata: a primeira é geneticamente determinada enquanto na segunda ocorre uma inflamação no couro cabeludo.

“Na calvície, não há uma queda efetivamente, mas o cabelo vai ficando cada vez mais fino e o comprimento dele fica menor. Falamos que ele sofre um processo de miniaturização”, explica Luciana Rodino Lemes, colaboradora do Departamento de Cabelos da regional Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Enquanto o eflúvio telógeno é caracterizado pela queda aguda do cabelo e coceira no couro cabeludo, a alopecia areata apresenta queda capilar com áreas arredondadas. A pele do couro cabeludo fica lisa e brilhante e os pelos ao redor da placa saem facilmente se forem puxados. Os cabelos, quando renascem, podem ser brancos, adquirindo posteriormente sua coloração normal.

