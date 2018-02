Queda de monomotor mata três pessoas

Por volta das 9h da manhã dessa quinta-feira, três pessoas morreram após a queda de um avião monomotor Embraer EMB-720 Minuano em uma zona urbana próxima ao aeroclube de Manaus (AM). Outros dois sobreviventes estão em estado grave. A Aeronáutica investiga as causas do acidente, ocorrido em um terreno baldio ao lado de dois conjuntos habitacionais e de uma avenida.

